- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Madrid, Spania, a murit subit, in mijlocul strazii, dupa ce a suferit un infarct. Omul a fost gasit prabușit pe caldaram, iar oamenii legii ajunși la fața locului au descoperit ca fusese jefuit.

- Apar noi detalii in cazul morții Cristinei Țopescu. Medicii au stabilit cauza morții prezentatoarei TV și au declarat ca aceasta s-a stins din viața in urma cu trei saptamani in urma. Nu a fost gasit niciun bilet de adio.

- Un sofer de 47 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce masina pe care a o conducea a fost proiectata intr-un panou publicitar. Tragicul accident rutier s-a produs in jurul orei 07:30 pe strada Calea Orheiului din Capitala.

- Razvan Ciobanu a murit in urma cu 7 luni, intr-un cumplitaccident de mașina. Prietena și avocata acestuia, Laura Vicol, a dezvaluit carea fost cauza morții și la ce ora s-a stins designerul din viața. „El nu a murit pe 29 aprilie, așa cum s-a vehiculat luni dimineața, cand a fost el gasit, el a murit…

- Fostul viceprimar al Sucevei din perioada 1992 – 1996, Bogdan Bicsi, a murit la varsta de 53 de ani. Bogdan Bicsi a murit in aceasta dupa amiaza in urma unui infarct. In momentul de fata el era consilier local in Suceava din partea PNL. Bogdan Bicsi a fost unul dintre cei care a fondat PNT-CD […]

- Cezar Ouatu este un om plin de viata si cu zambetul pe buze, insa artistul are tinuta ascunsa in suflet o mare durere. Acum si-a facut curaj si a dezvaluit care este cea mai mare suferinta a sa.

- O femeie de 60 de ani, din Vulturu, a fost accidentata mortal, sambata seara, pe DN 23, dupa ce a incercat sa treaca strada printr-un loc nepermis, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."Sambata, in jurul orei 17,55, o femeie in varsta de aproximativ 60 de ani, in timp…

- Un tanar in varsta de 26 de ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Tragedia s-a petrecut azi-dimineața. Tanarul de 26 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc de pe strada 1 Mai. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de…