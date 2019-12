Stiri pe aceeasi tema

- Durerea pierderii unui copil nu poate fi exprimata in cuvinte! Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, a trecut prin clipe cumplite dupa ce tanara artista s-a stins din viața. Dupa cateva zile de la inmormantarea regretatei cantarețe, mama acesteia a ajuns pe mainile medicilor.

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta este o femeie implinita și fericita, are acasa un soț iubitor, dar și doua fiice de care cu greu se poate desparți. Cantareața a trecut prin clipe dramatice, in martie, la nașterea celei de-a doua fetițe, iar de atunci viața ei…

- Fuego este unul dintre cei mai mari artisti din Romania, iar viata sa profesionala a fost mereu in atentia publicului. Ceea ce nu prea stiu oamenii sunt, insa, detalii din viata sa personala, pe care artistul a incercat sa o tina cat de mult ascunsa.

- Horia Brenciu a recunsocut ca mai trece si pe la fast-food. Artistul recunoaște ca silueta lui a avut de suferit din cauza lipsei de timp. Este mereu pe fuga, motiv pentru care nu acorda alimentației atat de multa atenție cat ar fi necesara. Nicoleta Voica a slabit 35 de kilograme. Cum arata…

- Actorul Tudor Petruț, care i-a dat viața lui Șerban, in ”Liceenii”, a facut public un mesaj emoționant dupa moartea Tamarei Buciuceanu, care a fost ”Isoscel” in filmul lui Nicolae Corjos.

- Cantareata pop de origine australiana Sia a dezvaluit ca sufera de o boala care ii provoaca dureri cronice, scrie BBC, potrivit news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, cantareata si compozitoarea a spus ca are Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), sindrom care ii cauzeaza dureri si oboseala extrema.…

- Starul pop australian Sia a dezvaluit intr-o postare pe Twitter ca sufera de sindromul Ehlers-Danlos (EDS), o afecțiune neurologica rara care poate provoca dureri articulare uriașe și oboseala extrema. Sia, 43 de ani, cunoscuta pentru faptul ca iși ascunde mereu fața sub peruci și caciuli, a lansat…

- Diana Dumitrescu a nascut un baiețel perfect sanatos pe care il va boteza cu numele Carol Anton. Indragita artista a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri Alin Boroi. Diana Dumitrescu a oferit un interviu, in exclusivitate, in Revista Unica, chiar cu puțin…