- Mama pilotului care s-a stins din viața, dupa prabușirea avionului MiG-21, plina de durere. Fiul sau, Costinel-Iosif Nița, a servit armata. Ea este dezamagita, deoarece nu a fost anunțata de nimeni de teribilul accident și a aflat totul de pe micile ecrane.

- Handbalista Ada Iliescu deplange pierderea pilotului Costinel Iosif Nita, in varsta de 31, care s a stins din viata in urma prabusirii avionului MiG 21 LanceR, in zona Gura Dobrogei, judetul Constanta, in seara de miercuri, 2 martie 2022. Printr o postare pe pagina de Facebook, ea a dezvaluit ca a fost…

- Capitanul Costinel Iosif Ionița a murit miercuri seara in Constanța, cand s-a parbușit cu avionul MIG 21 LanceR pe care-l pilota, intr-o misiune de patrula aeriana. Alți 7 militari au murit in elicopterul plecat sa-l caute, care s-a prabușit și el. Mesaje cutremuratoare au fost postate pe rețelele de…

- Mesaje emotionante pentru capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR prabusit miercuri, 2 martie, in judetul Constanta. O prietena marturiseste ca pilotul venise cu cateva ore inainte sa-i ofere un martisor.

- O dubla tragedie a avut loc seara trecuta in judetul Constanta. Un avion Mig 21 Lancer plecat in misiune de patrulare deasupra Dobrogei a pierdut legatura cu turnul de control si s a prabusit in apropiere de localitatea Cogealac. La scurt timp, elicopterul IAR 330 Puma cu sapte militari la bord, plecat…

- "Astazi este o zi trista pentru familia Armatei Romane.Cei cinci membri ai echipajului elicopterului IAR 330-Puma, aflat in misiune de cautare-salvare pentru aeronava MiG 21 LanceR, au fost gasiți decedați in zona localitații Gura Dobrogei, la aproximativ 11 km de aerodrom.Transmit condoleanțe familiilor…

- Incident aviatic, miercuri seara, in județul Constanța. Un MiG 21 LanceR a disparut de pe radar. Din primele informații, avionul de vanatoare s-a prabușit in zona localitații Cogealac. Nu sunt date, la acest moment, despre starea pilotului. Miercuri seara, la ora 20.00, o aeronava MiG 21 LanceR din…

