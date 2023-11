Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul nu ia lectii de democratie de la Kremlin, a spus presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca raspuns la criticile Rusiei la adresa autoritatilor moldovene, dupa ce țara a decis sa blocheze 31 de portaluri web, inclusiv 21 controlate de Federatia Rusa, si sa suspende licenta a sase posturi…

- Maia Sandu, a comentat joi, pentru prima data, decizia Parlamentului de a restricționa participarea la alegeri a membrilor partidului oligarhic dizolvat “Șor”, dupa ce restricția anterioara a fost anulata de Curtea Constituționala. Ea a facut aceasta declarație in cadrul unei conferințe de presa in…

- Pus in fața faptului implinit, fiind la mila comunitații internaționale, in cazul in care Rusia decide sa intre in Moldova fara preaviz, Chișinaul cauta sa se puna la adapost de pe acum. Franta si Republica Moldova, o tara mica care traieste si ea cu frica agresiunii ruse, au inceput negocierea unui…

- Peste 30 de miniștri de Externe vin pe 17 octombrie la Chișinau, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean, in cadrul unui briefing. „Vreau sa fac un anunț, este important pentru Republica Moldova, pentru fiecare cetațean. Aceasta Platforma a fost inițiata pentru prietenii noștri, pentru a aduna toate țarile…

- Viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, afirma ca activitatea de tranzit a cerealelor ucrainene prin Romania nu inseamna ca exista concurenta pe piata cerealelor intre agricultorii ucraineni si cei romani, el subliniind ca aceasta activitate va aduce venituri afacerilor locale, in Romania.…

- Prezent vineri, in Romania, unde a participat, la o a doua reuniune cu oficiali ai Guvernului Romaniei, Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene, Republicii Moldova, vicepremierul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca Romania si Republica Moldova reprezinta, in prezent, singurele rute pentru…

- Moscova reacționeaza la decizia autoritaților de la Chișinau e a-l expulza pe șeful „Sputnik Moldova”, Vitalii Denisov, din R. Moldova. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat decizia drept o „atitudine inadecvata” a autoritaților de la Chișinau fața de procesele…