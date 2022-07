După ”Vlad”, Pro TV difuzează ”Clanul”, o nouă superproducție cu o distribuție de zile mari Dupa ”Vlad”, Pro TV difuzeaza ”Clanul”, o noua superproducție cu o poveste captivanta, inspirata din lupta dintre Poliție și Mafia. Tensiunea va atinge cote ridicate cand poveștile de iubire vor condimenta batalia dintre bine și rau. Distribuția serialului este una speciala, maestrul George Mihaița, directorul Teatrului de Comedie, acceptand dupa mulți ani un alt rol decat cele cu care a obișnuit, acela de interlop (Bebe Macelaru-n.r.). Alaturi de acesta, protagoniștii remake-ului dipa serialul ”Icerde” vor fi actorii Denis Hanganu și Marian Olteanu, doi frați desparțiți in copilarie și care,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia revine in forța, pe micul ecran, in rolul polițistului Mișu din serialul “Clanul”, care va incepe din toamna la Pro TV. Acesta i-a ascuns soției sale, Alice Cavaleru, faptul ca a fost chemat la casting, ea afland de rol mult mai tarziu, dupa ce el a primit confirmarea la telefon. Ce…

- „Clanul” e noul serial care va incepe in toamna la Pro TV. La un eveniment de lansare al proiectului de televiziune au fost anunțați actorii serialului filmat chiar in București. Nume mari fac parte dintre acest proiect. In rol principal joaca actorii Denis Hanganu și Marian Olteanu, doi frați desparțiți…

- Legenda ceterei, Mihai Zele a murit. Artistul, emblematic pentru folclorul maramureșean s-a stins din viața la doar 58 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. In urma cui doi ani a trecut in neființa și fratele instrumetistului, Petre Zele. Cei doi au format un popular duo, amandoi ducand repertoriul…

- Theo Rose a devenit cunoscuta publicului larg ca artista. Acum, ea iși face debutul in actorie, filmeaza pentru serialul „Clanul”, care va incepe in curand la Pro TV. Exclusiv pentru Libertatea, cantareața a dezvaluit ce rol va interpreta, dar și ce relație are pe platoul de filmare cu George Mihaița,…

- Vladimir Draghia a facut primele declarații pentru impact.ro dupa ce s-a zvonit ca va el va prezenta emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” la Pro TV. Actorul a recunoscut ca a semnat un contract cu aceasta televiziune, dar pentru un alt proiect. „Am citit și eu știrea și m-am amuzat! M-am amuzat…

- Despre caine știm cu toții ca este considerat cel mai loial prieten al omului de mii de ani, insa alții au suficiente argumente sa susțina ideea ca un prieten și mai bun este calul. Cuprins: Care sunt cei mai cunoscuți cai din istorie? Bucefal (Bucephalus) Incitatus Rosinante Marengo Copenhaga Godolphin…

- O femeie imparțita la ! Ce faci cand femeia pe care o iubești este atat de atragatoare incat cel mai bun prieten al tau este absolut fermecat de ea? Dar ce faci cand afli ca femeia asta il iubește și pe el… și pe tine??? Cum sa impaci și prietenul și iubita? Hai sa gasim impreuna soluția ideala in comedia…

- Potrivit The Independent , incidentul s-a petrecut in jurul orei 22:30, pe o cursa JetBlue - San Francisco catre Florida.Un martor din avion a surprins intreaga scena. Legenda boxului Mike Tyson a fost inițial relaxat, a dat autografe și a facut poze cu fanii.Martorul susține ca Mike Tyson și-a facut…