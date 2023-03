După un joc de-a v-aţi ascunselea care a durat 24 de ani, o pasăre rară a reapărut în Madagascar Dupa un joc de-a v-ati ascunselea care a durat 24 de ani, Xanthomixis tenebrosa, o specie de pasare care traieste doar in Madagascar, si-a aratat din nou ciocul, spre usurarea comunitatii stiintifice, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Madagascar a anuntat ca a suspendat cursurile in scoli si transporturile aflate pe traseul prevazut al ciclonului tropical Freddy, care urmeaza sa atinga uscatul in sud-estul tarii pana marti seara, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Republica Mauritius a anulat cursele aeriene si a inchis bursa, luni, odata cu apropierea ciclonului tropical Freddy de insula din Oceanul Indian, in timp ce echipele de interventie in situatii de urgenta se pregateau pentru ploi abundente, inundatii si alunecari de teren, prognozate in patru regiuni…

- Un tanar din Bihor, aflat in autocarul cu romani care mergea spre Italia și care s-a rasturnat in Slovenia, a povestit clipele cumplite prin care a trecut. Tragedia s-a soldat cu trei morți și patru persoane ranite grav. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca nu vor fi probleme cu scumpirea carnii de pasare din cauza celor trei focare de gripa aviara depistate recent pe platforma zootehnica din localitatea Codlea, judetul Brasov, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Furtuna tropicala Cheneso a ucis 30 de oameni in Madagascar, unde 20 de persoane sunt date disparute si alte cateva mii au fost stramutate, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Douazeci si cinci de persoane si-au pierdut viata, 21 sunt date disparute si circa 38.000 au fost stramutate in Madagascar dupa trecerea unei furtuni tropicale saptamana trecuta prin nord-estul tarii, a anuntat duminica Biroul de gestionare a riscurilor si dezastrelor in ultimul sau bilant, potrivit…

- Ploile abundente care au cazut dupa ce furtuna tropicala Cheneso a atins uscatul in Madagascar au ucis 16 persoane, in timp ce alti 17 oameni sunt dati disparuti, a anuntat Biroul guvernamental de gestionare a riscurilor si catastrofelor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doi barbați au fost dati in urmarire nationala dupa ce ce au fost condamnati la inchisoare pentru ca au jefuit un hot de peste 25.000 euro, bani pe care acesta, la randul sau, ii furase din casa unui avocat in varsta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…