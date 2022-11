Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Duminica, fosta concurenta de la „Survivor Romania”, a dezvaluit cați bani caștiga pentru o seara de spectacol. Ea este una dintre cele mai bune dansatoare de bellydance.Mulți o știu pe Natalia Duminica de la „Survivor Romania”, show-ul de la PRO TV, unde a facut parte din echipa Faimoșilor.…

- Simona Hapciuc și Albert Oprea, care au concurat in același sezon de la „Survivor Romania”, cand emisiunea era difuzata la Kanal D, au avut o relație. Intr-o emisiune online, fostul concurent a vorbit despre relația cu Simona. Multa vreme s-a speculat ca cei doi sunt mai mult decat prieteni, insa abia…

- Eliminare cu scandal din programele Pro TV. Concurenta la ”Sunt celebru, scoate-ma de aici”, Bia Khalifa a agresat-o și scuipat-o pe cunoscuta solista Ami fara sa-i pese de consecințe. Bia Khalifa, care a debutat direct in costumul ”Evei” in popularul reality show, pe numele sau Bianca Niculai, a dovedit…

- Marian Dragulescu, care are 41 de ani, e acum antrenor de gimnastica. Dupa ce a aparut la „Survivor Romania”, la Pro TV, el anunța ca a semnat un nou contract in televiziune. Pentru playtech.ro , Marian Dragulescu a spus ca va aparea la „Stand-Up Revolution”, la Antena 1. „Colaborez cu toata lumea,…

- ”Programul social “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august si dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…

- ”Programul social “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august si dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…