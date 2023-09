După scandalul dronei, România achiziționează sisteme de depistare performante Romania este pregatita sa achiziționeze un nou sistem de razboi electronic, care garanteaza detecția, identificarea, localizarea și neutralizarea dronelor de diferite dimensiuni. Armata romana a lansat o licitație limitata pentru un sistem de lupta impotriva obiectelor zburatoare neidentificate. Oferta nu include specificații. Oficialii armatei se așteapta sa participe la licitație pana la trei companii. Preselecția se va baza exclusiv pe nivelul vanzarilor și pe performanța tehnica. La acest proces pot participa companiile care au realizat o cifra de afaceri medie de 286 milioane lei in ultimii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

