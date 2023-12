Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren electric Alstom Coradia Stream, produs in Polonia, a ajuns luni in Gara de Nord, urmand sa intre in teste statice si dinamice, deoarece acest model de tren nu a mai circulat in Romania, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Primul tren nou cumparat de Romania in ultimii 40 de ani, produs de Alstom in Polonia, a ajuns sambata seara la Curtici, fiind asteptat in 5 decembrie la Bucuresti. Trenul va circula pe ruta Bucuresti – Constanta. Primul tren produs de catre Alstom pentru a fi livrat Romaniei, prin Autoritatea pentru…

