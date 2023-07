Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda le-a cerut liderilor statelor membre ale NATO sa dea dovada de mai mult curaj in gestionarea, la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, a unei viitoare aderari a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind ca Moscova va privi orice eventuala prudenta ca pe…

- Plecarea s-a facut din Rusia, iar destinația este Washington, potrivit Realitatea PLUS.Zborul interceptat este facut cu o aeronova a flotei ruse.Nu se știe cine se afla la bord.Intre timp, potrivit ultimelro informații, aeronava a disparut de pe radar. Americanii au infirmat orice legatura cu puciul…

- Oficiali din mai multe țari ale NATO au luat legatura cu guvernul de la Kiev pentru a le cere liderilor ucraineni sa nu ordone atacuri pe teritoriul Rusiei in timpul rebeliunii militare declanșate de Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, transmite CNN , citand o sursa familiara du discuțiile.…

- Raman multe chestiuni neclare dupa revolta din Rusia, cum ar fi ce se va intampla cu rolul lui Prigojin in Wagner și razboiul din Ucraina și daca toți luptatorii sai vor fi contractați cu armata Rusiei, relateaza CNN intr-o analiza.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat sambata ca „nu poate…

- Evgheni Prigojin a declarat razboi conducerii militare a Rusiei. Cel ce pana de curand era un om cheie al Moscovei in razboiul din Ucraina a intors armele impotriva conducerii armatei ruse. Cine este Prigojin si cum a ajuns sa conduca o armata privata.Prigojin a condus implicarea grupului privat…

- Autoritațile ruse au oferit amnistie mercenarilor Wagner care sunt de acord sa depuna armele, a declarat sambata, 24 iunie, un deputat din Duma de Stat pentru agenția rusa oficiala de presa TASS, potrivit CNN."Desigur, exista o șansa de a depune armele și de a evita pedeapsa, iar președintele a vorbit…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta simbata ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner…

- Kremlinul a acuzat Ucraina ca comploteaza sa atace linii electrice de inalta tensiune la doua centrale nucleare din nordul Rusiei, informeaza joi, DPA și Agerpres . ”De fapt, actiunile ostile ale regimului de la Kiev impotriva tarii noastre continua” a declarat joi, 25 mai, purtatorul de cuvant al lui…