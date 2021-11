Ministrul Sanatații Alexandru Rafila “va sta puțin de vorba cu colegii” din CNCAV, Comitetul condus de Valeriu Gheorghița, referitor la strategia de comunicare, care se limiteaza la transmiterea „unor cifre, mereu aceleași, in fiecare zi”. In urma cu doua zile, Rafila spunea despre șeful DSU, Raed Arafat, ca și-a facut bine treaba, dar multe atribuții […] The post Dupa Raed Arafat, Alexandru Rafila este nemulțumit și de Valeriu Gheorghița: “Transmit niște cifre, uneori aceleași in fiecare zi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .