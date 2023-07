Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat film romanesc, ateliere de creație pentru noua generație de cineaști și o experiența digitala pentru desemnarea filmului care a starnit cele mai puternice emoții sunt doar cateva dintre surprizele pregatite de Vodafone in cadrul , Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF)…

- Transilvania Film anunța premiera romaneasca a filmului Carbon, regizat de Ion Borș, in cadrul Transilvania International Film Festival (TIFF). Proiecțiile speciale vor avea loc pe 14 iunie la ora 20:00 și pe 16 iunie la ora 12:00 la Cinema Victoria (Bulevardul Eroilor, nr. 51, Cluj-Napoca) – https://tiff.ro/film/carbon…

- Institutul Francez din Romania anunta, miercuri, ca sustine difuzarea a 32 de filme franceze in cadrul Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), care se va desfasura la Cluj-Napoca in perioada 9-18 iunie."Institutul Francez din Romania sustine difuzarea a 32 de productii si co-productii…

- JTI aduce și la aceasta ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) filme și evenimente speciale cu și despre dans. Marți, 13 iunie, Casa de Cultura a Studenților din Cluj, va fi gazda poveștilor despre dans, arta și coregrafie. La ora 18:00, va fi prezentata o O intamplare cu jazz…

- Mari consumatori de filme, clujenii s-au lasat cuceriți de arta cinematografiei inca din anul 1896, cand au fost organizate primele proiecții in orașul din inima Transilvaniei. Iar acum, la mai bine de un secol distanța, Clujul intra in compania selecta a marilor orașe ale lumii care dețin un muzeu…

- Aflați la primul lor concert in Romania, artiștii de muzica electronica Tangerine Dream vor canta la cea de a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (9 – 18 iunie 2023, Cluj-Napoca).

- Aflați la primul lor concert in Romania, artiștii de muzica electronica Tangerine Dream vor canta la cea de a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (9 – 18 iunie 2023, Cluj-Napoca).

- Peste 40 de companii si-au confirmat prezenta la Targul de Cariere, care va avea loc in acest sfarsit de saptamana, la Palas. Oferta de anul acesta cuprinde peste 2.000 de locuri de munca, disponibile atat in Romania, cat si in strainatate. Cum trebuie sa arate CV-ul ideal, la ce se uita prima data…