Inca o creșa moderna, prietenoasa cu mediul, va fi construita in județul Dambovița, la Targoviște! Dupa ce Ministerul Dezvoltarii a aprobat finanțarea a 30 de creșe nZEB (near-Zero Energy Building), printre care și una in comuna Potlogi din Dambovița, a fost aprobata finanțarea pentru inca 33 de creșe…