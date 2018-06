Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a recomandat luni activarea procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene impotriva Ungariei pentru incalcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene sub guvernarea lui Viktor Orban, informeaza site-ul Euractiv. Plenul Parlamentului European urmeaza sa supuna la vot pe 12 septembrie initierea procedurii legale care ar putea priva Ungaria de dreptul de vot in Consiliu. In decembrie 2017, Comisia Europeana a propus Consiliului adoptarea aceleiași masuri in cazul Poloniei.