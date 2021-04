Stiri pe aceeasi tema

- Viena a devenit marti ultimul land austriac care a decis sa deschida magazinele, ceea ce inseamna ca intreg comertul cu amanuntul in Austria se redeschide incepand de saptamana viitoare, informeaza Agerpres . Guvernul statului federal din Viena a decis sa ridice un lockdown in vigoare de la 1 aprilie…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa faca ravagii și in Suedia. In ultima saptamana, in aceasta țara s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa. De asemenea, a crescut foarte mult și numarul pacienților internați la terapie intensiva. Tara aflata in nordul Europei,…

- Suedia a raportat in ultima saptamana cel mai mare numar de noi infecții cu COVID-19 pe cap de locuitor din Europa și are un numar fara precedent de pacienți internați in secțiile terapie intensiva de la inceputul pandemiei, informeaza The Guardian . Țara scandinava, care a optat sa intre in carantina…

- Olanda va prelungi pana la 20 aprilie masurile restrictive in vigoare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, care se agraveaza in regat, reducand in acelasi timp cu o ora durata restrictiilor de circulatie, a anuntat marti seara premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. ‘Numarul infectiilor este…

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa și bastoane duminica pentru a dispersa câteva mii de manifestanți prezenți la un protest fața de restricții și carantina care s-a desfașurat pe un câmp din centrul orașului Haga, cu o zi înainte de alegerile naționale, relateaza Reuters. Manifestanții…

- De luni, toate persoanele care nu prezinta la aeroport un nou document justificativ cerut in cadrul restrictiilor anti-COVID pentru a putea calatori in strainatate sau care mint pentru a ieși din țara vor primi o amenda de 200 de lire sterline, a anuntat vineri Ministerul britanic al Transporturilor,…

- Guvernul ceh a anuntat, vineri seara, ca le va impune cetatenilor sai, de la 1 martie, interdictia de a circula in afara departamentului unde isi au resedinta, rata de contaminare cu Covid-19 pe locuitor in Cehia fiind cea mai mare din lume. De asemenea, a facut obligatorie purtarea mastilor in aer…

- BUCURESTI, 20 feb – Sputnik. Marea Britanie ar putea avea parte de mai multe lockdown-uri, a avertizat ministrul britanic de Externe James Cleverly, argumentand ca nu exista certitudine ca masurile restrictive impotriva Covid-19 nu vor fi necesare din nou in viitor. © REUTERS / Benoit TessierEste…