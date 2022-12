Sfarșitul de an 2022 aduce soluții de referința in doua dispute fiscale din domeniul asigurarilor, finalizandu-se astfel cu succes pentru contribuabili in fața Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) o saga fiscala derulata in contradictoriu cu ANAF in privința impunerii TVA aferente serviciilor prestate de partenerii specializați din alte state membre UE, precum și a contribuțiilor sociale aferente veniturilor achitate agenților de asigurare in temeiul unor contracte de agent. Asistența juridica a fost asigurata de-a lungul intregii dispute fiscale de o echipa specializata in litigii fiscale…