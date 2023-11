Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani din comuna galateana Certesti, cautat de politie dupa ce pe 27 octombrie si-ar fi omorat concubina lovind-o in cap si peste fata cu un par, a fost gasit, luni, mort intr-o fantana din localitate, transmite Agerpres.

- Un politist, sef de post intr-o comuna din Prahova, a fost lovit cu toporul in cap de un barbat pe care incerca sa-l aresteze. Acesta isi batuse sotia, care ajunsese la spital. Politistii din cadrul Politiei orasului Plopeni au fost sesizati de catre reprezentantii unui spital cu privire la o posibila…

- La data de 12 noiembrie a.c., in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Plopeni au fost sesizați de catre o unitate medicala, cu privire la o posibila fapta de violența in familie, in comuna Dumbravești. Polițiștii s-au deplasat la domiciliul persoanei banuite de comiterea faptei,…

- Un barbat din localitatea prahoveana Dumbravesti, la domiciliul caruia un echipaj de Politie a mers, duminica seara, alertat ca acesta si-a batut sotia, a devenit recalcitrant cu politistii, pe care i-a atacat cu un topor. Unul dintre politisti a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit in cap cu toporul,…

- Un barbat din București, de 62 de ani, este anchetat intr-un dosar penal de ucidere a animalelor cu intenție, fara drept, pentru ca și-a aruncat cainele de la etajul 5 pentru ca se certase cu soția. Acesta este cercetat sub control judiciar, anunța DGPMB.

- La data de 20 septembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul pentru Protectia Animalelor au retinut un barbat, in varsta de 62 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor cu intentie…

- Miercuri, Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a intervenit pentru a reține un individ de 62 de ani, suspectat de comiterea infracțiunii de ucidere intenționata a animalelor, conform unui anunț oficial al DGPMB. In noaptea de 20 septembrie,…

- Un barbat de 78 de ani, din județul Galați, a fost impușcat de polițiști. Batranul, aflat in stare de ebrietate, i-a atacat pe polițiștii cu un cuțit și i-a amenințat cu moartea.Potrivit IPJ Galați, incidentul a avut loc sambata seara. Poliția Orașului Targu Bujor a fost sesizata prin intermediul…