Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat, luni seara, decizia de expulzare a „numerosi” diplomati rusi, intr-o actiune coordonata cu Germania si cu alte natiuni occidentale, pe fondul tensiunilor generate de invazia militara rusa in Ucraina.

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat, luni seara, decizia de expulzare a "numerosi" diplomati rusi, intr-o actiune coordonata cu Germania si cu alte natiuni occidentale, pe fondul tensiunilor generate de invazia militara rusa in Ucraina, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca iși dorește ca exporturile de carbune și petrol catre Uniunea Europeana, din Rusia, sa fie complet blocate „in aceasta saptamana”, dupa descoperirea a ceea ce acesta a descris drept „crime de razboi”, in orașul ucrainean Bucha, noteaza CNN. , noteaza…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a declarat ca uciderea civililor din orașul Bucha a fost „cea mai revoltatoare atrocitate a secolului XXI”. CITEȘTE ȘI – Ministrul de externe al Ucrainei: „Rusia este mai rea decat ISIS” Forțele ucrainene au intrat vineri, 1 aprilie in orașul din apropierea…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in februarie cu 5,4%, pana la 804.028 de unitati, marcand a opta luna consecutiva de scaderi. Inmatricularile de masini au variat puternic de la o tara la alta, cu scaderi…

- SUA au infiintat un grup de lucru international pentru a vana si a pune mana pe bunurile elitelor si oligarhilor rusi, transmite BBC. Din acest grup fac parte Australia, Marea Britanie, Canada, Japonia, Germania, Franta, Italia si Comisia Europeana, potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA.…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Italia, 5-Bulgaria, 5-Romania, 4-Marea Britanie, 3-Franța, 2-Germania,…

- Alte 652 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 98 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8-Franța, 6-Marea Britanie, 6-Italia, 4-Romania, 3-Germania, 2-Irlanda, 2-SUA, 2-Ucraina,…