- Doua dintre avioane au lovit cladirile World Trade Center de la New York, al treilea sediul Pentagonului, iar cel de-al patrulea s-a prabusit in urma unei revolte a pasagerilor, care au incercat sa ia aparatul de sub controlul teroristilor. Atacurile au dus la declansarea asa-numitului razboi global…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

- In prima seara a unei inedite Conventii Democrate online, Michelle Obama, sotia fostului presedinte american Barack Obama, a denuntat luni "lipsa totala de empatie" a republicanului Donald Trump, a afirmat ca actualul lider de la Casa Alba "nu este un bun presedinte" pentru SUA si a indemnat la sustinerea…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…