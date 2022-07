După IT-iști și inginerii navaliști din România încep să cucerească lumea Un nou domeniu in care specialiștii romani sunt apreciați in toata lumea este cel al proiectarii și construcțiilor de nave. Avem o importanta tradiție in domeniu inca din anii 70-80, cand la șantierele navale romanești erau construite nave pentru companii din Norvegia, Grecia, Israel, India, Rusia sau China. Dupa o perioada de incertitudini la inceputul anilor 90 și privatizarile șantierelor navale, in cea mai mare parte reușite, industria navala s-a relansat și acum in Romania sunt construite nave sofisticate, de la nave pentru parcurile eoliene din Marea Nordului sau nave pentru instalarea cablurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

