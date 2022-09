Stiri pe aceeasi tema

- Sunnery James și Ryan Marciano lanseaza vineri, 16 septembrie, „Run”, o piesa care se va regasi pe viitorul album al celor doi artiști. Cu o voce puternica și cu o linie de bas pe masura, „Run” promite sa invite la dans oamenii de peste tot din lume. Sunnery James și Ryan Marciano formeaza un duo...…

- 2022, anul lui Emilian. Artistul HaHaHa Production inregistreaza succes dupa succes: a lansat colaborarea “Una”, HIT-ul pe care l-a interpretat alaturi de Connect-R, a lansat “Gura ta”, unul dintre cele mai populare single-uri de pe TikTok, a fost ales sa faca parte din sezonul nou “Te cunosc de undeva”,…

- Piesa “ Mary Jane” este cea mai noua lansare a artiștilor Rico888 și 911 ( Alex Ghinea ). Colaborarea dintre tanarul artist italian și talentatul producator de muzica trap nu este noua in industria muzicala, ci creeaza așteptari mari datorita succesului proiectelor anterioare ale celor doi. Noul single…

- florianrus incheie seria de lansari a noului EP alaturi de Nicole Cherry, piesa „Fara Tine” fiind ultima dintre cele patru piese lansate vara aceasta. Dupa cum ne-a obișnuit pana acum, fiecare piesa de pe EP-ul „Flacara mea geamana” spune o poveste, iar intensitatea trairilor și a emoțiilor a crescut…

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- florianrus lanseaza astazi „Sentimente cu alcool”, penultima piesa de pe EP-ul „Flacara mea geamana”. Piesa a fost cantata de-a lungul timpului doar in concertele sale prin țara, reușind sa țina publicul in suspans pana in ziua de astazi referitor la data de lansare. „Sentimente cu alcool” reprezinta…

- Comunitatea diversa de pe TikTok transcende generațiile, așa ca platforma le ofera tuturor utilizatorilor soluții personalizate – de la funcții limitate in funcție de varsta utilizatorului, la posibilitatea de a controla conținutul afișat pe platforma, și pana la sprijinirea familiilor prin funcția…