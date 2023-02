Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de angajați de la Verastar Ltd din Sale, Greater Manchester, au participat la o intalnire online, unde li s-a spus ca risca sa fie disponibilizați daca nu sunt pregatiți sa se mute in strainatate, adica in Romania. Angajații unei firme importante din Marea Britanie spun ca sunt ingroziți…

- ING Hubs Romania, hub-ul global de tehnologie al ING Group, extinde catre angajați sistemul de lucru de patru zile pe saptamana, pentru care aceștia pot opta incepand cu luna ianuarie 2023. Aceasta decizie vine pe fondul rezultatelor pozitive ale programului pilot derulat pe parcursul a șase luni. Adoptarea…

- Val de concedieri in domeniul tehnologiei. Google a anunțat vineri suprimarea de aproximativ 12.000 de locuri de munca in intreaga lume. Valul reducerii de personal in domeniul tehnologiei a inceput inca din vara. Dupa ce marile companii de tehnologie au concediat in masa(Amazon, Meta și Microsoft )…

- Abonamente la sali de fitness de la locul de munca pentru angajații romani. Vacanțele angajaților și masa de pranz pot fi platite de angajatori fara taxe. Cum se aplica facilitațile Angajații romani vor putea beneficia de abonamente la salile de sport și de programe de recuperare medicala din partea…

- N. D. De noul operator de termoficare al orașului – S.C. Termo Ploiești – problemele se țin scai, joi angajații inițiind un protest spontan, la sediul instituției, unde se afla și CET Brazi, pentru ca nu și-au primit la timp salariile. Iar ca sa le fie auzita nemulțumirea, aceștia au protestat și in…

- Angajatii vor putea beneficia de abonamente pentru sport, dar si programe de recuperare medicala din partea firmelor unde lucreaza, prevede o initiativa legislativa adoptata saptamana aceasta in Parlament. Potrivit deputatului USR, Claudiu Nasui, proiectul permite angajatorilor sa isi deduca aceste…

- In martie anul curent, printr-o mutare anunțata, gigantul Ford preda fraiele fabricii de la Craiova. Compania care a preluat fabrica, Ford Otosan, este o societate mixta cu cel mai mare conglomerat turc Koc Holding. Turcii au cumparat uzina de la Craiova pentru 575 de milioane de euro. Zilele acestea…

- Aproximativ 40% dintre angajații din industria IT din Romania și-au schimbat locul de munca in 2022, ca urmare a deficitului mare de profesioniști IT, intr-un moment cu cerere mare de forța de munca, dar și prin prisma accesului mult mai facil la ofertele companiilor din strainatate, odata cu extinderea…