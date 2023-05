După DNA și SIE a venit rândul DIICOT să facă angajări! Cum Guvernul a amanat inghețarea angajarilor la stat pentru 15 mai, instituțiile se inghesuie care mai de care sa mai prinda ceva angajați pe posturile vacante. Iata acum, o importanta structura din peisajul siguranței publice scoate la concurs mai multe posturi. Astfel, DIICOT va organiza concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de grefier in cadrul structurilor teritoriale ale instituției, dar și unul de IT-ist. Anunțul este facut de structura centrala. Pentru a te putea inscrie la concurs pentru postul de grefier trebuie sa ai studii superioare juridice. De asemenea, trebuie sa indeplinești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

