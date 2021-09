Stiri pe aceeasi tema

- Party, o noua piesa energica de la constanteanca Inna. Dupa ce au lansat primul single impreuna Discoteka, INNA si Minelli colaboreaza din nou pentru Party, o piesa energica.Party a fost compusa de Minelli si Viky Red, versuri de Minelli, produsa de Viky Red si lansata cu lyric video creat de Mihai…

- Co-chairman of Save Romania Union - Party of Liberty, Unity and Solidarity alliance (USR PLUS) Dan Barna declared on Thursday that he is willing to take part in negotiations with Prime Minister Florin Citu, but that his formation will not give up the request regarding the appointment of a new premier.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, lanseaza un apel catre AUR și USR-PLUS sa vina și sa semneze moțiunea de cenzura inițiata de PSD. Ciolacu susține ca accepta și modificari, dar miza ar trebui sa fie daramarea Guvernului și nu orgoliile politice. ”Invit oficial toate formațiunile politice…

- Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” va invita la o noua saptamana (09.08 – 14.08) cu EVENIMENTE IN CADRUL FESTIVALULUI ,,BUZAUL LUI MARGHILOMAN”, VILA ALBATROS In cursul saptamanii 09.08 – 14.08 2021 , evenimenele din cadrul “BUZAUL LUI MARGHILOMAN” vor continua…

- Romanian House Mafia revine cu o noua lansare – „Hola!”, in colaborare cu Jade Shadi și Minelli. Piesa este un remake al hit-ului din 2019 – „Mariola”, piesa ce s-a regasit in playlist-urile tuturor iubitorilor de distracție. Minelli s-a facut remarcata la nivel internațional datorita ultimei sale lansari…

- Luisa Ionela Luca, pe care o cunoști simplu sub numele Minelli, scrie istorie in playlisturile și clasamentele internaționale, iar acum a venit momentul ei sa urce pe primul loc in Virgin Radio HOT 30. Nu este prima data cand ajunge in fruntea clasamentului Virgin Radio Romania. Minelli a mai ajuns…

- Astazi va fi desemnat presedintele biroului electoral de circumscriptie, constituit pentru organizarea și desfașurarea referendumului local in vederea consultarii cetațenilor din comuna Paulești, județul Vrancea, pentru inființarea satului Fundatura. Astfel, satul Paulești din comuna cu același nume…