- Emil Boc a facut un elogiu Reginei Elisabeta, despre care spune ca a fost un „fabulos om de stat”, iar pentru un „pamantean” s-a apropiat pe cat posibil de divinitatea, prin munca pe care a depus-o in slujba poporului. Primarul Clujului a amintit și despre cum s-a intalnit cu noul Rege, Charles al III-lea,…

- Dupa disputarea a 7 meciuri cu sistem VAR in fotbalul romanesc, Supercupa Romaniei și 6 meciuri din prima runda a Superligii, echipa de implementare a arbitrajului video in fotbalul romanesc face urmatoarele precizari:Au existat diverse probleme la 5 dintre cele 7 jocuri disputate pana acum.Deși s-au…

- Octav Luchide a fondat grupari, a prins Jocuri Olimpice, a nascut federații și campionate, a dus echipa naționala in Uruguay, la primul ”Mundial”. Filatelist de seama, traducator de librete pentru Opera Romana Traian Lalescu, marele matematician, școlit la Paris, aflase ca-n București exista o mana…

- Aparent, nu exista om caruia sa nu-i placa muzica, insa fiecare are genurile sale preferate. Muzica rock are fanii ei, continutul melodiilor variaza si asta face ca ea sa creasca in popularitate an de an. Cunoscatorii acestui gen au devenit ahtiati sa vada festivalurile de rock romanesc, care au loc…

- Știm cu toții faptul ca prețurile de pe litoralul romanesc sunt destul de scumpe in perioada sezonului estival. Nu, nu ne referim doar la cazare sau mancare, ci la suma pe care o scoatem din buzunare pentru parcare. Ei bine insa, venim cu vești bune pentru cei care vor sa economiseasca și va prezentam…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, astazi, mai multe modificari in sistemul de invatamant, cuprinse in cele doua noi Legi ale educatiei. Ce cuprind cele doua proiecte – pentru invatamantul preuniversitar si pentru cel universitar – ne spune acum, in direct, reporterul RRA, Daniela Vasilescu.…

- Dan Petrescu (54 de ani) a susținut o conferința de presa inaintea Supercupei Romaniei, CFR Cluj - Sepsi. Antrenorul campioanei și-a laudat adversarii și a vorbit despre introducerea VAR. Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe, se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. CFR…

- S-a dat startul sezonului estival, astfel ca numeroase vedeta au plecat deja in vacanța. Ei bine, printre acestea se numara și Oana Roman, care de data aceasta a ales sa se relaxeze alaturi de fiica ei in Romania. Iata care este plaja preferata de vedeta de pe litoralul romanesc, dar și cat costa un…