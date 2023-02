Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani a fost adusi, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon si fum. Potrivit informatiilor oferite de Inspectoratul Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, cei trei copii…

- Trei copii cu varste intre 2 si 6 ani au murit dupa ce patul in care se aflau a luat foc, intr-o locuinta din sectorul 5 al Capitalei. "In aceasta dimineata, in jurul orei 5:35, am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din str. Surduc, sectorul 5. Primele…

- Premierul Nicolae Ciuca promite sa aloce fonduri pentru Spitalul de Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, dupa ce s-a intalnit cu medicul Sidonia Susanu, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsi din cadrul unitatii medicale, care in decembrie a condus o echipa ce a reusit…

- Medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat viața unui baiat in varsta de 15 ani prin replantarea piciorului. A fost lovit de tren in apropierea garii din Vatra Dornei. Operația a durat 13 ore, relateaza Agerpres.

- Alexia, adolescenta careia i s-au reimplantat ambele maini, dupa ce a fost ranita grav in tragicul accident de la Pașcani, se simte din ce in ce mai bine. Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” a declarat,…

- Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva si coordonatorul sectiei de chirurgie plastica de la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca Alexia, fata ranita grav in accidentul de la intrarea in Pascani,…

- Echipele de asistența medicala urgenta informeaza ca in perioada 21.11.22 - 27.11.22, intervenția ambulanței a fost solicitata pentru 14590 persoane, inclusiv la 3103 copii. Dupa acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 5637 pacienți, dintre care 1561 copii au fost transportați la…