- ​​Kim Rasmussen, fostul antrenor al echipei CSM Bucuresti, a calificat nationala Muntenegrului de handbal feminin la JO de la Tokyo, chiar din grupa României, însa forul national de profil nu i-a prelungit contractul. Noul antrenor: fosta mare jucatoare Bojana Popovic, care pregateste si…

- Selectionata Norvegiei, campioana europeana en titre, a fost invinsa clar de reprezentativa Muntenegrului, cu scorul de 28-23 (13-12), vineri, in prima zi a turneului preolimpic de handbal feminin de la Podgorica. In urma acestui succes, Muntenegru este ca si calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo.…

- Handbalistele echipei naționale au plecat spre Podgorica, acolo unde, in acest weekend, se lupta cu Norvegia și Muntenegru pentru un loc la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Gazda "Caștiga Romania!" le-a adus fetelor zambetul pe buze și le-a surprins cu o vizita virtuala.

- ​Federatia Româna de Handbal a anuntat, vineri dimineata, ca rezultatul testului pentru coronavirus facut seara de Denisa Dedu este negativ, astfel ca sportiva poate reveni în programul normal al echipei nationale.“A venit rezultatul testului realizat de Denisa Dedu aseara.…

- Astazi, incep la Lliria (Spania), Gyor (Ungaria) si Podgorica (Muntenegru) turneele de calificare la handbal feminin pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 (1). In Spania, tara gazda se va confrunta cu Suedia si Argentina, la Gyor se vor lupta Ungaria,Rusia (sub egida Federatiei locale, din cauza…

- Fabio Chiuffa participa cu Nationala Braziliei la turneul preolimpic de la Podgorica.O noua aniversare in familia HC Dobrogea Sud Constanta. Brazilianul Fabio Chiuffa, extrema dreapta, a ajuns la 32 de ani si a serbat acest eveniment in cantonamentul echipei sale nationale, cu care participa, in Muntenegru,…

- Meciurile reprezentativei Romaniei de handbal feminin, calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, vor fi transmise in weekendul 19-21 martie la Prima TV. Romania va infrunta Norvegia in 20 martie și Muntenegru in 21 martie, in localitatea Podgorica. Sambata, 20 martie, de la ora 20.30, Prima…

- Meciurile echipei naționale de handbal feminin de la turneul preolimpic din Muntenegru vor fi transmise in direct de Prima TV. Pe 18 martie, delegația Romaniei va pleca la Podgorica, Muntenegru, unde va avea loc turneul preolimpic. „Tricolorele” vor intalni acolo Norvegia (20 martie) și Muntenegru (21…