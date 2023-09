Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Lucian Romascanu spune ca pentru a da jos Guvernul Ciolacu, in urma asumarii raspunderii in Parlament pe pachetul de masuri fiscale, e nevoie de votul UDMR, fostul partener de coaliție al PSD-PNL. Romașcanu crede insa ca UDMR va prefera o negociere, in loc de un vot pe o moțiune de cenzura,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a catalogat miercuri, 13 septembrie, scoaterea de la guvernare a formatiunii pe care o conduce drept "lacomie si eroare strategica", dar spune ca "a trecut supararea" dupa ce partidul sau a pierdut portofoliile ministeriale si nu exclude o noua coalitie cu PSD si PNL in…

- Maghiarii baga capul in scandalul masurilor fiscal-bugetare: Daca s-ar fi adoptat propunerile UDMR in anii trecuti altfel ar arata bugetul tariiDeputatul Zoltan Miklos (UDMR) sustine ca obiectivul numarul unu al autoritatilor trebuie sa fie crearea unui sistem cat mai simplu de impozitare la firme,…

- Printre prioritatile stabilite de reprezentantii puterii pentru sesiunea de toamna se afla noua lege a pensiilor, care ar urma sa intre in vigoare la 1 ianuarie, si asumarea raspunderii Guvernului pentru un pachet de modificari fiscale si reforma administratiei. Opoziția critica intențiile executivului…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi ca iși va asuma raspunderea in Parlament pe pachetul de reforma a aparatului administrativ și masurile fiscale, potrivit g4media.ro. Opoziția poate depune o moțiune de cenzura și, daca moțiunea trece la vot, guvernul pica. Dar șansele unui astfel de scenariu sunt…

- Senatorul UDMR Taczos Barna, fost ministru al Mediului, a declarat vineri, la Baile Tusnad, unde a participat la lucrarile Universitatii de Vara 'Tusvanyos', ca viitorul comunitatii maghiare nu depinde de prezenta UDMR la guvernare."Comunitatea maghiara din Romania este o comunitate foarte puternica…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a susținut, luni, o conferința de presa privind activitatea Ministerului Sanatații in legatura cu persoanele și pacienții internați in centrele pentru persoane varstnice. „Lucrurile in momentul de fața la nivel medical sunt sub control”, a dat asigurari ministrul…

- Senatorul social-democrat Lucian Romascanu, fost ministru al Culturii, spera ca actualul detinator al portofoliului, liberala Raluca Turcan, sa ii continue proiectele incepute si sa nu mai fie schimbati atat de des ministrii din acest domeniu, precum "antrenorii de la Steaua".Lucian Romascanu si…