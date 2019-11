Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 14 persoane, inclusiv trei civili, au murit in urma atacurilor aeriene pe care forțele israeliene le-au lansat miercuri dimineața in Siria, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax. Atacurile aeriene au vizat ținte din cadrul…

- "Da. Este normal ca PSD sa depuna o motiune, avand in vedere programul de guvernare, avand in vedere programul de austeritate pe care vrea sa-l implementeze Guvernul Orban. Am promis ca vom face opozitie foarte activa, am promis ca nu vom lasa sa fie sanctionati nici pensionarii, nici salariatii si…

- In PMP se discuta ca Ludovic Orban ar fi facut un joc dublu: inainte de moțiunea de cenzura le-a promis ca-i ia la guvernare și dupa ce a picat guvernul chiar el l-ar fi pus pe Calin Popescu Tariceanu sa introduca o condiție de excludere a PMP din joc. „Suntem foarte suparați. Orban ne-a promis ca…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, sustine ca nu le-a promis nimic celor doi deputati de Cluj care au revenit miercuri in Partidul Social Democrat, ci doar a discutat cu ei despre datoria pe care au fata de alegatori si de formatiunea politica. "Nu le-am promis nimic. Am avut discutii legate…

- Compania franceza de asigurari Groupama a anuntat joi vânzarea cu 613 milioane de euro a imobilului sau de la numarul 79 de pe Champs-Elysees, o suma record pentru un edificiu situat pe celebrul bulevard parizian.

- Echipajele de interventie incercau marti sa salveze sase oameni prinsi sub daramaturile unui pod, in nord-eestul Taiwanului, relateaza AFP potrivit Agerpres. Camerele video de supraveghere au surprins prabusirea podului lung de 140 de metri, la Nanfangao, pe coasta de est a insulei. Au fost prinse…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison a promis un "al doilea secol de prietenie cu Statele Unite" vineri inainte de a incepe o vizita de stat de o saptamana ce va include un dineu oficial cu presedintele Donald Trump, relateaza DPA, potrivit Agerpres."Australia este un partener de incredere…

- GEMENI - Te simti mai sensibila ca niciodata. Nu ai chef de nimeni si nimic si vrei sa te retragi departe de lumea rea. Este o perioada perfecta pentru a petrece mai mult timp acasa, doar tu, cu tine. Intri intr-o noua etapa de confort si securitate. BALANTA - Subconstientul tau a intrat…