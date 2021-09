Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Producatorilor din Industria Apei anunța o majorare cu 20% a prețului la apa imbuteliata. APRIA susține ca aceasta majorare este un efect al creșterii monedei euro, a facturilor la energie, a prețului la combustibili și a prețului ambalajelor. Producatorii de apa de izvor…

- Alin Nica, președintele PNL Timiș, a anunțat ca liberalii nu vor vota proiectul de majorare a impozitelor și taxelor propus de primarul Dominic Fritz și de consilierii USR PLUS. The post PNL nu va vota majorarea taxelor și impozitelor timișorenilor, propunere a primarului si a consilierilor USR PLUS…

- Liderul PNL Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, ca aleșii liberali nu vor susține proiectul de majorare a taxelor și impozitelor pentru anul 2022, despre care au aflat din presa. „Am vazut propunerea de majorare a impozitelor și taxelor. Nu vom susține acest lucru și nu vom vota in consiliul local impovararea…

- ​Antreprenorii români cred ca salariul minim brut în anul 2022 ar trebui sa ramâna la nivelul actual, adica 2.300 lei, în timp ce anumiți antreprenori sunt de acord cu o creștere de peste 200 lei, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România…

- Dominic Fritz considera ca se impune o majorare a taxelor și impozitelor in Timișoara, mai mari decat in alte orașe, insa, susține edilul, mai mici decat la Constanța sau Oradea. Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2022 va avea parte și de o dezbatere…

- Grupul consilierilor locali ai PSD Timisoara a anuntat, sambata, ca se va opune prin toate mijloacele democratice posibile intentiei administratiei Fritz de a mari taxele si impozitele locale anul viitor, sustinand ca deja cuantumul acestora este cel mai mare in randul municipiilor din tara.…