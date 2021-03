Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (23 de ani) are o șansa uriașa de a juca primul meci ca titular in tricoul lui Inter, in meciul cu Sassuolo, dupa ce Samir Handanovic (36 de ani) a fost depistat pozitiv cu COVID-19. In ziua in care a aflat ca va face parte din lotul echipei naționale pentru primele partide din preliminariile…

- Cum da Gica Hagi lovitura in carera. Presa din Franța a titrat despre negocierile pe care acesta le are pentru a prelua o echipa de tot. De altfel, jurnaliștii francezi de la Le 10 Sport au notat despre interesul echipei Olympique Marseille pentry Gica Hagi. Gica Hagi da lovitura carierei Presa din…

- Cristiano Ronaldo și-a luat revanșa pentru eșecul din Serie A din Derby d'Italia, livrand, la cei 36 de ani pe care-i va implini pe 5 februarie, o evoluție de top și inca doua goluri. Juventus s-a impus cu 2-1 in fața lui Inter, in meciul tur din semifinalele Cupei Italiei. Cristiano Ronaldo e unicul…

- AC Milan, cu Ciprian Tatarușanu titular, a fost eliminata de rivala Inter in sferturile Cupei Italiei, 1-2. Portarul roman s-a intrecut in reflexe formidabile și a luat nota 8 in Gazzetta dello Sport. „A scos tot, nimeni nu s-a prins c-a lipsit Donnarumma, doar din faze fixe a fost invins”. Primul…

- Nu a avut una dintre cele mai bune evoluții contra celor de la Atalanta (Milan a pierdut pe propriul teren cu 3-0), dar cu toate acestea nu și-a pierdut simțul umorului. Ibrahimovic s-a distrat puțin pe contul personal de Instagram atât cu fanii, dar mai ales cu jurnaliștii italieni. La…

- I se intampla mereu fotbalului miracolul acesta – iar in fotbal miracol e un cuvant greu, nu un cuvant oarecare – de a intineri cu fiecare poveste, de a se intoarce intr-o clipa, printr-un dribling abracadabrant in timp, de la sofisticarea tehnico-tactica și prețiozitatea mercantila de azi inapoi in…

- Vlad Chiricheș (31 de ani) și Razvan Marin (24), internaționalii romani de la Sassuolo și Cagliari au luat 4,5 in Gazzetta dello Sport, dupa evoluțiile lor slabe. Ștefan Radu (34), Lazio, „a avut doua fețe”, iar debutul lui Valentin Mihaila (20) a fost apreciat. 2021 n-a inceput bine pentru romanii…