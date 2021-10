Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Satu Mare a anunțat in cursul zilei de ieri, 24 octombrie, care sunt restricțiile de circulație in perioada desfașurarii ceremoniilor militare dedicate Zilei Armate și a eliberarii orașului Satu Mare. Primaria Carei platește degeaba angajați din moment ce nu sunt anunțate intervalele orare…

- Nicoleta Luciu este casatorita, din 2012, cu Zsolt Csergo. Cei doi au impreuna patru copii, de care vedeta se ingrijește cu drag. De cand i-a nascut pe tripleți, Nicoleta s-a retras de pe micile ecrane, de dragul familiei. Iata ce afaceri și avere are soțul ei, Zsolt.

- Au trecut deja 3 ani de cand Brigitte Pastrama și Ilie Nastase au divorțat. Fosta soție a jucatorului de tenis a facut dezvaluiri despre viața dupa divorț. Brigitte Pastrama ii platește chirie lui Ilie Nastase pentru un local. Brigitte Pastrama este foarte implicata in afacerea cu sala de evenimente…

- Catalin Maruța a sunat-o pe Adela Popescu in direct pentru a o intreba ceva despre soțul ei. Radu Valcan a fost pus in incurcatura. Ce s-a intamplat in ediția de azi a emisiunii ‘La Maruța’, de la Pro TV? Catalin Maruța, apel in direct catre Adela Popescu: soțul actriței a fost in prim-plan Radu Valcan…

- Roxana Nemeș de la Survivor Romania s-a cununat civil cu omul de afaceri Calin Hagima. Vedeta și barbatul cu 11 ani mai mare decat ea se iubesc de ceva ani. De altfel, pentru a incepe o relație cu Hagima, Roxana l-a parasit pe impresarul Radu Groza in urma cu șase ani. Cine este Calin Hagima, […] The…

- Nicoleta Luciu a fost totdeauna in lumina reflectoarelor, insa soțul ei, Zsolt Csergo, nu a fost niciodata atras de lumea mondena și a stat departe de ochii carcotașilor. Astfel, sunt foarte puține persoane care știu ce afaceri are, de fapt, partenerul de viața al vedetei la Miercurea Ciuc, dar și ce…

- Avea o frumusete aparte si mult talent! Elizabeth Taylor a ramas pentru multi regina neoficiala a Hollywood-ului. Actrita a lasat in urma multe filme de succes si o avere de 500 de milioane de lire sterline. Dar cine a mostenit-o?

- Dragoș Savulescu și-a reinnoit contractul de inchiriere pentru vila in valoare de 87.500 de euro pe luna, din insula Mykonos, dupa ce a fost pus sub control judiciar, a notat presa elena. In ce lux traiește Dragoș Savulescu in Grecia Dragoș Savulescu a fost prins in Grecia, arestat in vederea extradarii,…