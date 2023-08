Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Viișoara a primit ieri ordin de protecție emis de Judecatoria Turda, dupa ce instanța a stabilit ca acesta și-a agresat și și-a amenințat propria mama, pe fondul consumului de alcool. Incidentul s-a produs in 21 iulie 2023, in jurul orei 20.45, zi in care barbatul și-a amenințat mama,…

- Un fost consilier din Campia Turzii, Tot Vasile Simion, va fi nevoit sa-și paraseasca locuința in urmatoarele 6 luni de zile, dupa ce Judecatoria Turda a admis azi cererea de emitere a unui ordin de protecție. Ba mai mult, agresorul-parat va trebui sa pastreze distanța de 100 de metri fața de consoarta…

- Primarul comunei Tureni, doamna Elena Daniela Manaila, a avut o intrevedere cu prefectul județului Cluj, doamna Irina Munteanu, pentru a aborda subiecte de interes legate de dezvoltarea comunei și județului. Intalnirea a fost caracterizata de o discuție constructiva și deschisa, in vederea identificarii…

- Judecatoria Turda a admis rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda și a dispus trimiterea in judecata a lui Beldean Darius Sorin, care este acuzat de purtare abuziva, respectiv de faptul ca in luna mai 2021 l-a lovit cu pumnul pe un coleg de-al lui, de la o societate din zona noului parc…

- S-a dus o adevarata campanie pentru introducerea unei linii de circulație CTP pe ruta Cluj-Napoca – Petreștii de Jos, cu sute de semnaturi stranse, cu solicitari concrete privind orele de circulație, cu presiuni pe autoritați și cu nemulțumiri ca va fi alocat doar un microbuz, varianta ce era considerata…

- Polițiștii au emis ordine de protecție pe numele unui barbat din Brasov si fiul acestuia astfel ca nu mai au voie sa se apropie unul de celalalt. Cei doi s-au luat la bataie, dupa ce fiul a venit acasa cu concubina, de care… nu avea voie sa se apropie. Incidentele s-au petrecut sambata dupa amiaza,…

- O parte dintre membrii Club Rotary Campia Turzii au sarbatorit Ziua Copilului ”altfel”, angrenandu-se in amenajarea unui loc de joaca pentru copii, la școala din Tureni. ”Rotary Campia Turzii este despre oameni și pentru oameni! Impreuna cu cațiva colegi Rotary-eni și voluntari, am ales sa sarbatorim…

- Poliția a intervenit duminica seara, la Campia Turzii, dupa ce un om de afaceri din localitate și-a agresat concubina. Lovita in cap cu pumnul, femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție, insa agresorul a fost internat cu forța. “La data de 21 mai a.c., in jurul orei 15.10, Poliția municipiului…