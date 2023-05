Dupa ce a blocat reabilitarea pietelor agroalimentare Grivitei si Pescarus, Chitac le transfera din nou la Administratia Fondului Imobiliar SRL (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii sunt Euro Construct si D.O. Style 99 Valoarea contractului este 1.542.253,36 de lei Durata alocata executarii lucrarilor este de 4 luni Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a incheiat un contract cu firmele Euro Construct si D.O. Style 99, printr o procedura…

- Firmele castigatoare sunt: Granbis, Matra SRL, SC Pluster Protect SRL, Metrans, AMA Fruct CP, Rama Clau si Black Sea Euro Investments Printre produsele cumparate se numara: pulpa de vita, muraturi, gogosari, castraveti, zahar etc. Ministerul Apararii Nationale ndash; UM 02022 a fost organizatorul unei…

- Valoarea totala a contractului este de 165.705,18 lei, ofertant castigator fiind firma SC Quartz Matrix SRL. Universitatea Maritima din Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "laquo;Videoproiectoare cu suporturi si ecrane de protectie; sisteme de sonorizare; fotocopiator si imprimantaraquo;,…

- Marina amp; Santis SRL, infiintata in 1991 si controlata de Ion si Maria Dumitrache a solicitat Consiliului Local Municipal Constanta cumpararea terenului in suprafata de 854 mp, situat in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, Bufet Felix, in baza contractului de constituire a dreptului de superficie…

- Reabilitarea drumuri de interes local in localitatea Sinoie, comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta in cadrul subprogramului lucrari in prima urgenta au revenit societatii Strabag SRL Valoarea totala a achizitiei este de 16.905.834.39 lei fara TVA In 2021 Strabag SRL a avut o cifra de afaceri de 956.509.449…

- Primarul municipiului Constanta a emis dispozitia nr.707 din 09.03.2023 privind constituirea grupului de lucru in vederea implementarii unor obiective de investitii Grupul de lucru avand ca obiectiv implementarea acestor proiecte de investitii este condus de administratorul public Felicia Ovanesian…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara cu convocare de indata, marti, 07.03.2023, ora 1100 .Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi 1. Proiect de hotarare nr. 94 06.03.2023 privind…

- Primarul Cristian Gentea a semnat, pe 17 februarie a.c., impreuna cu ministrul Cseke Attila, contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare pod pe strada Depozitelor peste paraul Bascov” in cadrul programului national de investitii „Anghel Saligny”, proiect finanțat de la bugetul de stat și coordonat…