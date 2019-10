Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au analizat peste 120 de soareci ai caror parinti au urmat o dieta bogata in grasimi si au descoperit ca descendentii lor, desi consumasera o hrana saraca in grasimi, aveau o greutate semnificativ mai mare si un procent ridicat de grasime corporala in comparatie cu urmasii rozatoarelor…

- Fuego a incercat o perioada de timp sa manance la ore fixe, dar rezultatele nu au fost cele asteptate. "El poate da roade daca ai o viata programata, daca reusesti sa te tii de acele ore si daca nu faci nici acolo excese. Niciodata, nimeni, dar nimeni pe aceasta lume, din punctul meu de vedere, nu…

- Iubitul Oanei Radu a pierdut astazi lupta cu viața, la trei saptamani dupa ce a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova. Alin a fost in coma indusa, din cauza arsurilor, ce i-au acoperit 75% din corp. Anunțul a fost facut de Oana Radu, pe contul de socializare, acolo unde a primit zeci de comentarii…

- Mirela Retegan, fondatoarea Gaștii Zurli, este plina de idei. Face proiecte pe banda rulanta, pregatește multe noutați și turnee pentru aceasta toamna și ne-a povestit pentru Perfecte.ro cum a slabit cu dieta Fix la Fix și de unde iși ia energia pentru atat de multe lucruri.

- Sunt momente groaznice pentru Oana Radu. Artista nu mai are pace de zile și de nopți intregi, dupa ce iubitul ei a fost incendiat, in urma unui atac greu de ințeles. Au trecut opt zile de la momentul groaznic, insa situația lui Alin, tanarul cu care urmeaza sa se casatoreasca, nu pare sa se imbunatațeasca.

- Oana Radu trece prin cea mai grea perioada din viața ei. Iubitul ei, Alin, a fost incendiat, are arsuri pe 75% din corp și mare nevoie de sange. Acum, medicii i-au dat o veste cumplita. Artista a facut dezvaluiri dureroase. „Este tragic. Traiesc cea mai grea prioada din viata mea. Nu cred ca va exista…

- Pentru ca, orice dieta funcționeaza atata vreme cat este ținuta, pastrarea unei stari optime a sanatații, slabirea corecta și asigurarea echilibrului ponderal, nu se fac cu regimuri de slabire drastice și monotone. O dieta echilibrata și un stil de viața sanatos sunt uneltele succesului pe termen…