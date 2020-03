Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii nu aduc vesti bune. Incepem saptamana cu un cod rosu de viscol si ninsori pentru 14 judete din tara, mai ales in sudul Romaniei, dar si cu temperaturi in scadere, desi suntem la sfarsit de iarna din punct de vedere calendaristic. Maximele zilei se vor incadra luni intre 8 si 14 grade Celsius,…

- Dintre cele patru oferte venite din partea unor companii de calibru, Regia Autonoma Aeroportul a ales-o pe cea a asocierii conduse de Strabag SRL pentru lucrarile de extindere a infrastructurii de rulare/stationare. Contractul in valoare de 60 de milioane de lei (inclusiv TVA) a fost semnat ieri de…

- Astfel, in ultima zi a anului 2019 vor fi 3 grade Celsius, cu un amestesc de nori si soare, cu sanse foarte reduse de a ninge.. Intre timp, zapada cazuta de ieri nu a pus probleme mari pe drumurile din judet. Comandamentul de Iarna al Directiei de drumuri judetene a anuntat ca nu sunt DJ-uri blocate…

- Luni, 23 decembrie, vremea va fi inchisa cu ploi, ninsori șiintensificari ale vantului in aproape toata țara. Și in București va ploua, iartemperaturile vor fi peste media acestei dați. Meteorologii anunța ca vremea va fi in general inchisa, seva raci și nu scapam de precipitații in majoritatea regiunilor.…

- "S-a facut perfect!" a declarat el intr-o postare pe Facebook, insotindu-si spusele de imagini cu carnea gatita, taiata in felii, pentru a demonstra gradul de coacere.Pengelly a precizat si temperaturile la care s-a copt carnea in interiorul masinii pe durata zilei, culminand cu "uimitoarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe in intervalul 16 – 29 decembrie si in Oltenia nu vom avea zapada de Craciun. Oltenia Pana in data de 25 decembrie vremea se va menține mult mai calda decat in mod normal in aceasta perioada. Astfel, se vor inregistra, in medie,…

- Deși in calendare avem iarna, afara, temperaturile ne fac sa credem ca este primavara! Așa se face ca prognoza meteo pentru București, marți, 17 decembrie este una imbucuratoare, cu soare, cer senin și temperaturi maxime de pana la 14 grade Celsius.

- Meteorologii anunta soare cu dinti in cele mai multe regiuni, dar vor fi si averse in unele. Marti vine cu averse in unele zone. Meteorologii anunta maxime de 9 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 10 in Transilvania, 9 in Banat, 9 in Oltenia, 12 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea. In Giurgiu,…