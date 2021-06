Stiri pe aceeasi tema

- Tratativele de pace dintre guvern si insurgentii afgani au fost reluate marti in Qatar, dupa cateva luni de blocaj, au indicat responsabili ai celor doua parti in conflict, noteaza AFP. Reluarea negocierilor intervine dupa ce Deborah Lyons, care conduce Misiunea de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan,…

- LOT Polish Airlines reia zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj spre Varșovia, Polonia, începând de sâmbata, 29 mai 2021. Reluarea zborurilor vine la aproximativ un an de la…

- Jandarmii romani care au luat parte la misiunea NATO din Afganistan - Resolute Suport au primit distinctii, marti, din partea Ministerului Afacerilor Interne si Armatei Statelor Unite ale Americii. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca participarea jandarmilor la misiunea NATO reprezinta…

- Conferinta de pace cu privire la Afganistan propusa de Statele Unite va avea loc la Istanbul, intre 24 aprilie si 4 mai, cu participarea reprezentantilor guvernului de la Kabul si ai talibanilor, a anuntat marti diplomatia turca, transmite AFP. 'Turcia, Qatar si ONU vor organiza in comun o conferinta…

- Noua cetateni straini au fost indepartati sub escorta, vineri, de pe teritoriul Romaniei, urmand ca la iesirea din tara sa primeasca interdictie de a reveni timp de cinci ani, informeaza Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Misiunea este desfasurata de catre politistii de imigrari…

- Ziua Internationala de Constientizare a Autismului are loc in fiecare an, incepand cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnata de catre Rezolutia 62/139 a Adunarii Generale a Natiunilor Unite. Ziua Internationala de Constientizare a Autismului a fost propusa de catre reprezentantii statului Qatar,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat miercuri numirea diplomatului francez Jean Arnault in functia de emisar special pentru Afganistan si regiunea inconjuratoare, inaintea negocierilor de pace de la Moscova din aceasta saptamana, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Guterres…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat miercuri numirea diplomatului francez Jean Arnault in functia de emisar special pentru Afganistan si regiunea inconjuratoare, inaintea negocierilor de pace de la Moscova din aceasta saptamana, informeaza joi AFP. Guterres i-a cerut…