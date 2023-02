Stiri pe aceeasi tema

- Doua organizații germane de ajutorare au suspendat sambata operațiunile de salvare in Turcia, țara afectata de cutremur, invocand probleme de securitate și relatand ciocniri intre grupuri de persoane și focuri de arma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Iși pastreaza speranțele ca vor aparea miracole. Intre timp, bilanțul continua sa creasca. Sunt cel puțin 25.000 de morți - peste 21.000…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza dpa citat de Agerpres.roCopilul a fost scos…

- Armata austriaca si-a suspendat, sambata dimineata, operatiunile de salvare din Turcia din cauza anumitor „riscuri de securitate'' in zonele in care intervine pentru ajutorarea victimelor cutremurelor devastatoare de luni, soldate cu peste 24.000 de morti, relateaza dpa si AFP.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța, marți dimineața, ca echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orasului Antakia. Aici, echipa formata din medici si asistenti SMURD,…