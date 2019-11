Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic în exercitiu, Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a decis suspendarea timp de doua zile a campaniei electorale, în urma atacului terorist comis în centrul Londrei, informeaza Mediafax, citand BBC. Surse din cadrul Partidului Conservator au declarat…

- Premierul britanic in exercitiu, Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a decis suspendarea timp de doua zile a campaniei electorale, in urma atacului terorist comis in centrul Londrei, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Surse din cadrul Partidului Conservator au declarat ca premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a comparat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu dictatorul sovietic Iosif Stalin, intr-un articol de opinie, cu ocazia lansarii campaniei sale pentru alegerile legislati...

- Presedintele american Donald Trump se amesteca in campania electorala care incepe in Regatul Unit, criticand acordul iesirii din Uniunea Europeana si indemnandu-i pe premierul britanic Boris Johnson si pe liderul Partidului Brexitului Nigel Farage sa se asocieze, pentru a nu compromite perspectiva unui…

- Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a dat asigurari presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca urmeaza sa ii fie trimisa o scrisoare chiar sambata seara pentru a i se face cunoscuta cererea Londrei de a se amana din nou Brexitul, prevazut in mod normal pentru 31 octombrie, potrivit AFP…

- "UE si Marea Britanie au convenit sa intensifice discutiile in zilele urmatoare", a anuntat Comisia Europeana, dupa ce negociatorul sef pentru Brexit al UE a informat statele membre despre convorbirile cu omologul sau britanic.Saptamana viitoare, liderii UE se vor intalni in cadrul unui…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit fara…