- Caitlyn Jenner și-a anunțat candidatura pentru funcția de guvernator al statului american California, dupa ce, spune ea, s-a saturat de conducerea actualului guvernator. Mama travestit a surorilor Kardashian vrea sa fie prima persoana de acest gen care va ocupa postul din Statele Unite.

- Cele mai noi date transmise de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA arata ca aproximativ 25% dintre adultii americani au fost vaccinati complet pana miercuri, informeaza NBC News, potrivit News.ro. Datele arata si ca 40% dintre adulti si 75% dintre varstnici au primit cel putin o doza…

- California, cel mai populat stat american, are in vedere o redeschidere totala la 15 iunie, cu conditia sa nu existe un nou virf al pandemiei sau lipsa de vaccinuri, a anuntat marti guvernatorul sau, Gavin Newsom, relateaza AFP. "Ne putem proiecta de acum in viata post-pandemie", a declarat Gavin Newsom,…

- Agenția Americana pentru Medicamente (FDA) urmeaza sa autorizeze vaccinul Johnson & Johnson, dupa ce o comisie de experți in epidemiologie a avizat favorabil utilizarea vaccinului intr-o singura doza. Potrivit publicatiei New York Times, vaccinul Johnson and Johnson ar urma sa fie autorizat in Statele…

- Fostul campion mondial de box la categoria grea, Mike Tyson, a adunat o avere din vanzarea de marijuana. Cotidianul sportiv spaniol Marca , care citeaza presa din Statele Unite, scrie ca Mike Tyson caștiga lunar, doar din vanzarea de marijuana, circa 500.000 de dolari. Mike Tyson deține o societate…

- Cele doua companii sunt in conflict incepand din august anul trecut, cand producatorul de jocuri a incercat sa evite comisionul de 30% perceput de App Store prin slansarea propriului sistem de plati in cadrul aplicatii, care a condus la excluderea de catre Apple a jocului Fortnite din magazinul sau.…