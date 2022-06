După anunţul privind organizarea unui nou referendum, Elisabeta a II-a o primeşte pe şefa guvernului scoţian Regina Elisabeta a II-a a primit-o miercuri pe Nicola Sturgeon, sefa guvernului scotian, a doua zi dupa ce aceasta a anuntat ca vrea sa organizeze un nou referendum privind independenta Scotiei in 2023, relateaza AFP. Suverana in varsta de 96 de ani a primit-o pe sefa formatiunii pro-independenta SNP la Palatul Holyroodhouse, din Edinburgh, unde regina se afla pentru a participa la o saptamana traditionala de evenimente regale in Scotia, impreuna cu mai multi membri ai familiei sale. Imbracata intr-o rochie inflorata, regina a fost filmata in baston in timpul intalnirii. Nicola Sturgeon i-a oferit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca toate obiectivele Romaniei la Summitul NATO au fost atinse, transmite trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia. „Toate obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse si au fost rezolvate in sensul solicitat si sperat de noi”, a spus seful…

- Prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, a propus data de 19 octombrie 2023 pentru un nou referendum pentru indepența fața de Regatul Unit, intr-o scrisoare in care acceptul formal premierului britanic Boris Johnson pentru organizarea unui nou scrutin, relateaza BBC . Ea a spus ca va merge mai departe…

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP. Publicarea acestui proiect,…

- Festivitatea Jubileului de Platina a adus mii de oameni in centrul Londrei, adulți și copii deopotriva. O mare de roșu, alb și albastru a inundat The Mall, bulevardul care duce catre Palatul Buckingham, in apariției monarhului de 96 de ani de la balconul Palatului Regal, scrie

- Apar noi dezvaluiri despre petrecerile organizate in Downing Street și Whitehall, de catre premierul britanic Boris Johnson, in timpul lockdown-ului. Informațiile arata ca invitații s-au imbațat și au vomitat la petreceri, iar alții s-au luat la bataie intre ei, potrivit CNN . Aceasta era atmosfera…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 5 mondial, si germanul Alexander Zverev, nr. 3 mondial, vor juca in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, dupa victoriile obtinute in sferturile de finala. Vineri seara, Tsitsipas a trecut in trei seturi, 6-3,…

- Iga Swiatek nu va fi prezenta la turneul de la Madrid. Numarul 1 mondial s-a accidentat la umarul drept cu o zi inainte de deschiderea turneului WTA 1000. Gravitatea accidentarii nu este deocamdata cunoscuta. Iga Swiatek era favorita turneului. Poloneza spera sa revina inaintea turneului de la Roma…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson au inceput sambata discutii tete-a-tete la Kiev, unde seful executivului britanic a venit intr-o vizita neanuntata public, transmit AFP si Reuters. „Chiar acum a inceput o vizita a lui Boris Johnson la Kiev cu o intalnire…