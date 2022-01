Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea TVA nu doar la energie, ci si la gaze naturale, de la 1 februarie, este propunerea pe care intenționeaza sa o faca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, la prima sedinta a liderilor coalitiei de guvernare.

- Presedintele PNL, fostul premier Florin Citu, afirma ca o masura precum scaderea TVA la energie si gaz natural luata de catre autoritatile din Romania inca din prima luna a anului, masura care ar putea afecta atingerea tintei de deficit bugetar asumata de Romania, ar fi privita drept una "bizara" de…

- „Ma bucur ca premierul Ciuca a fost de acord cu demersul PSD și a ințeles necesitatea adoptarii unor noi masuri de protejare a romanilor in fața efectelor crizei energetice.Masurile anunțate azi sunt corecte, dar e nevoie de mai mult. Sunt convins, insa, ca putem avea taria și voința politica de a lua…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti, 11 inuarie, ca va propune, la prima sedinta a liderilor coalitiei de guvernare, reducerea TVA nu doar la energie, ci si la gaze naturale.Ma bucur ca premierul Ciuca a fost de acord cu demersul PSD si a inteles necesitatea adoptarii unor noi masuri de…

- Marcel Ciolacu a salutat masurile anuntate de catre premierul Nicolae Ciuca de protejare a romanilor in fata cresterii preturilor la energie si gaze. „Sunt convins, insa, ca putem avea taria si vointa politica de a lua decizii si mai indraznete! Putem reduce TVA nu doar la energie, ci si la gaze naturale…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune, intr-un mesaj publicat marți pe Facebook, ca va propune la urmatoarea ședința a Coaliției reducerea TVA la energie și gaze naturale de la 1 februarie, dupa ce anterior șeful Guvernului, Nicoale Ciuca, a declarat ca va propune coaliției de guvernare noi masuri de…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat ca a remarcat ca in ultimele ore este vizibila intentia unor lideri din PNL de a se „arunca in bratele PSD”. Liderul de partid a reiterat ca refacerea coalitiei este de preferat, in caz contrar USR trece in opozitie. „Decizia domnului Ciuca de a-si depune…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca soluția pentru realizarea stabilitații politice este un guvern cu larga majoritate parlamentara. Putem vorbi despre formarea unei majoritați doar cu...