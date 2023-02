După ani și ani: Polițiștii locali de la Botoșani, hotărâți să desființeze pirateria auto Dupa ani și ani: Polițiștii locali de la Botoșani, hotarați sa desființeze pirateria auto Dupa ani și ani in care fenomenul a prosperat și chiar a inflorit, polițiștii de la Botoșani par hotarați ca in 2023 sa desființeze pirateria auto din județ sau cel puțin sa o aduca la un nivel in care sa nu mai afecteze transportul public. Dupa poliția naționala, și politia locala a inceput sa “vaneze” […] Citește Dupa ani și ani: Polițiștii locali de la Botoșani, hotarați sa desființeze pirateria auto in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

