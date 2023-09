Stiri pe aceeasi tema

- Prima productie regizata in comun de cineasti iranieni si israelieni a trebuit sa fie filmata in secret pentru a preveni o posibila interferenta din partea Teheranului, au declarat duminica regizorii Zar Amir Ebrahimi si Guy Nattiv pentru Reuters, potrivit news.ro.„Tatami”, un thriller tensionat…

- Designerul italian Giorgio Armani a adus stralucire si multe staruri la Venetia sambata seara, cu ocazia unei prezentari de moda "One Night Only", care a fost organizata in marja celei de-a 80-a editii a Mostrei venetiene, potrivit Reuters.

- Fermierii din Ucraina intentioneaza sa majoreze suprafata cultivata pentru 2024 cu rapita de iarna, la nivelul record de 1,9 milioane hectare, dar ar putea reduce suprafata cultivata cu grau de iarna, conform unui studiu publicat luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters.Conform…

- Rachete rusești au lovit de doua ori in noaptea de luni spre marți centrul orașului ucrainean Pokrovsk. Opt persoane au murit, inclusiv cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, transmite Reuters. Conform guvernatorului, cele doua rachete au lovit orașul controlat de Ucraina, aflat…

- Videoclipul dramatic cu drona de marți (25 iulie) arata incendii de vegetație care fac ravagii in Palermo, pe insula italiana Sicilia, potrivit Reuters. Incendiile ardeau in continuare pe dealurile din jurul orașului miercuri (26 iulie), iar avioanele Canadair erau in funcțiune pentru a incerca sa stinga…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters.

- Rusia intentioneaza sa nu mai prelungeasca acordul care a permis Ucrainei sa-si reia exporturile de cereale prin porturile sale de la Marea Neagra dupa ce armata rusa a impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul pornit in februarie 2022, unul din motive fiind acela ca nu a fost respectata componenta…