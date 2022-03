Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea se lucreaza intens la reamenajarea parcarii de la Maramureșul in vederea decongestionarii traficului din zona Mc Donald’s, una din zonele problematice ale orașului din punct de vedere al traficului rutier. Comisia de Circulație a avizat, dupa cum va aduceți aminte, schimbarea sensurile…

- A inceput razboiul in Ucraina. Cel puțin daca ne luam dupa ultimele informații aparute in care rebelii susținuți de ruși au facut schimb de focuri cu soldații ucraineni. Jurnaliștii de la Reuters spun ca separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat, in cursul zilei de astazi, 17 februarie,…

- Politistii de frontiera, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, au descoperit și indisponibilizat doua semiremorci care aveau montate artizanal, doua rezervoare, de aproximativ 600 de litri, fiecare, pline cu motorina. Șoferii sunt doi cetațeni sarbi, care…

- Șoferii sunt deciși sa protesteze vizavi de scumpirile carburanților. Benzina sau motorina au ajuns sa treaca de 7 lei litrul, fiind printre cele mai mari scumpiri din Europa. Acestea se alatura celorlalte scumpiri, la electricitate, gaze naturale și lista ar putea continua. Pe rețelele de socializare…

- Moisei 2022 Moiseienii vor trebui din acest an sa invețe sa colecteze selectiv gunoiul. Potrivit declarațiilor facute de catre primarul Grigore Tomoiaga, pentru ziarmm.ro, zilele acestea se vor imparte sacii pe culori la fiecare casa din localitate, se va sta de vorba cu oamenii despre ce inseamna aceasta…

- Consiliul Județean Timiș anunța oprirea circulației pe DJ693, intre Carpiniș și Fibiș, pentru lucrari la doua treceri de nivel cu calea ferata. Se recomanda folosirea rutelor ocolitoare. Zilele in care au loc lucrarile.

- In cursul zilei de luni, trenurile au avut intarzieri și de 300 de minute din cauza unor defecțiuni sau a vremii. Cele mai afectate au fost trenurile care se indreptau spre Gara de Nord din Galați și din Brașov, dupa ce liniile au fost blocate din cauza copacilor cazuți sau a unui marfar a carui locomotiva…