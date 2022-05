După accident masina a luat foc In aceasta dimineata, pompierii cehuani au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut intre localitațile Bulgari și Salatig.In urma incidentului la masina implicata a izbucnit un incendiu care se manifesta generalizat la intreg autoturismul. Cele 2 persoane au iesit din autoturism inainte de izbucnirea incendiului și au fost asistate de catre echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Zalau. – cpt. Lucian Jacodi purtator de cuvant ISU Salaj Acest articol Dupa accident masina a luat foc a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

