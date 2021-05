Duncan Laurence are Covid

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Parlamentului European si cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord, joi, in cazul proiectului “Certificatului verde digital”, care ar urma sa faciliteze calatoriile in spatiul comunitar pe durata pandemiei Covid-19. Principala divergenta in negocieri se referea la propunerea…

- Roxen a scaapt de emoțiile așteptarii unui test PCR negativ, asta dupa ce intrase in izolare de ieri, alaturi de echipa Romaniei la Eurovision 2021. Daca nu ai aflat, duminica, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din…

- In urma cu putin timp, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, potrivit informațiilor primite de Virgin Radio Romania. In urma testarilor periodice care au…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat luni ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2. Farmaciile pot opta pentru desfașurarea activitații de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19 dupa obținerea unui…

- E rost de vacanța in Spania anul acesta. Din iunie, țara va primi turisti cu certificate de sanatate digitale. Acestea ar trebui sa spuna daca ai fost vaccinat, testat negativ sau te-ai vindecat de Covid. In Spania, aproape 15 milioane de persoane din cele 47 cat numara țara s-au vaccinat. Guvernul…

- Pregatiri de pandemie pentru Eurovision 2021. Statele participante și-au filmat show-urile de rezerva pentru situația in care nu vor putea ajunge in mai la Rotterdam din cauza restricțiilor. Este o masura de precauție stabilita de organizatori. Delegațiile vor fi testate de fiecare data cand vor ajunge…

- Daca ești o persoana care n-a avut parte de o relație stabila inainte sa vina pandemia, probabil ca nu ți-a fost extrem de ușor sa iți gasești pe cineva in perioada asta. „Nu se mai combina ca alta-data, domnule!”, striga in cor cei/cele care agațau foarte bine in cluburi, de exemplu. Ei bine, studiile…

- Cu un singur caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, comuna Ceru Bacainti inregistreaza o incidenta de 3,66 la mie. Cu o populatie de 274 de locuitori, comuna Ceru-Bacainti este cea mai mica din judet. De ieri a fost interzisa organizarea de nunti, botezuri, atat in spatii inchise,…