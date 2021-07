Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Dumitru Tudone, inculpat intr-un dosar de coruptie pentru fapte din perioada in care acesta era secretar general al CJ Calarasi, a fost achitat definitiv, joi, prin decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB). Potrivit portalului instantelor de judecata,…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Dumitru Tudone a fost achitat definitiv, joi, prin decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB). Potrivit portalului instantelor de judecata, CAB a dispus achitarea tuturor inculpatilor din dosar deschis pe vremea cand Tudone ocupa functia de secretar general…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Dumitru Tudone, inculpat intr-un dosar de coruptie pentru fapte din perioada in care acesta era secretar general al CJ Calarasi, a fost achitat definitiv, joi, prin decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB). Potrivit portalului instantelor de judecata,…

- Decizia a fost pronuntata in dosarul 159 118 2020, in care reclamant este Adrian Milea, lucrator vamal si sef control fizic containere in Biroul Vamal Constanta Sud Agigea. Potrivit minutei Hotararii nr. 2558 2021, instanta "admite in parte cererealdquo;. In continuare, instanta "obliga paratul nr.,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca se va discuta in sedinta coalitiei de miercuri despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si, cel mai probabil, se va convoca o sesiune extraordinara pentru desfiintarea acesteia. ”Cred ca in acest moment,…

- V. Stoica Instanța penala a Curții de Apel București a amanat, ieri, pentru a patra oara pronunțarea in dosarul penal in care vicepreședintele liberal al Consiliului Județean Prahova, Dumitru Tudone, a fost acuzat de fapte de corupție. In acest dosar, Tudone a fost trimis in judecata de Direcția Naționala…

- Fostul rector al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant, Petrica Mihail Marcoci, au fost condamnati luni de Curtea de Apel Bucuresti la cate 3 ani inchisoare cu suspendare pentru santaj, fiind acuzati ca l-au determinat pe un politist…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel București au amanat pentru a doua oara, pentru data de 15 iunie, pronunțarea in dosarul privind infracțiuni de corupție in care inculpat este – alaturi de multe alte persoane – și vicepreședintele liberal al Consiliului Județean Prahova, Dumitru Tudone. Lotul de…