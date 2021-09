Dumitru Prunariu: Din toamnă, vom avea o Zi Internațională a Lunii, pe 20 iulie Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu a anuntat, ieri, ca din toamna va fi initiata Ziua Internationala a Lunii, pe data de 20 iulie, in urma aprobarii propunerii specialistului roman de catre un comitet international de experti. „Pentru ca Luna este un subiect foarte actual, pentru ca intr-un viitor deja foarte apropiat, patru ani, pe Luna vor zbura noi echipaje umane, in cadrul Programului american Artemis, in cadrul caruia va zbura si o femeie, o persoana de culoare, am initiat prin intermediul unei asociatii in care sunt expert si conduc de asemenea un grup global de experti pentru activitati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Un grup aeronaval condus de portavionul USS Ronald Reagan a intrat in Marea Chinei de Sud in cadrul unei misiuni de rutina, a informat marti marina Statelor Unite (U.S. Navy), intr-un context de amplificare a tensiunilor intre Washington si Beijing, care revendica cea mai mare parte a aceste zone maritime,…

