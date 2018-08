Stiri pe aceeasi tema

- Maine va avea loc ceremonia de inmormantare a celebrului taragotist roman Dumitru Farcas decedat ieri, la varsta de 80 de ani, in urma unui infarct.Acesta va fi inmormantat cu onoruri militare, in spatele casei parintesti din comuna Grosi, din Maramures. Autoritatile locale fac, deja, demersurile pentru…

- Dumitru Farcas face parte din fibra noastra nationala si va ramane pentru eternitate in ADN-ul poporului roman, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, in memoria cunoscutului taragotist. Intr-un mesaj transmis marti, Emil Boc aminteste de contributia pe care Dumitru Farcas a adus-o…

- Maestrul Dumitru Farcaș va fi înmormântat în localitatea unde s-a nascut, conform unei dorințe personale. Miercuri, 8 august, începând cu ora 14.00, la Casa de Cultura a Studenților, în Sala Dumitru Farcaș, toți cei care doresc…

